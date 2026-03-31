Autoridades Aseguran Buscan a Dueño de Predio Luego de Decomiso de Hidrocarburo en Reynosa

Tras el aseguramiento de más de 2 millones de litros de hidrocarburo ilegal en Reynosa, autoridades de Tamaulipas informaron que se dará seguimiento al caso para que no se limite únicamente al decomiso.

Se indicó que las investigaciones buscan identificar a los propietarios del predio, así como de los autotanques y del combustible asegurado.

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Asimismo, se dio a conocer que se han reforzado las acciones contra el robo de hidrocarburos, y que tanto instancias estatales como federales mantienen vigilancia puntual sobre este caso en particular.

FGR Decomisa Hidrocarburo en Tractocamiones y un Inmueble en Reynosa, Tamaulipas

Vinculan a Proceso a Sujeto por Transportar Hidrocarburo Ilegal en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Tamaulipas, obtuvo del juez de Control vinculación a proceso contra Albento "N", por su probable participación en el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad a Albento "N", quien fue aprehendido en el puesto de seguridad militar, en la carretera federal Victoria-Monterrey en Oyama, municipio de Hidalgo en Tamaulipas; en donde las autoridades le aseguraron un tractocamión y un semirremolque que contenía aproximadamente 12 mil litros de hidrocarburo.

La persona detenida, el vehículo, el semirremolque y el líquido asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició e integró la carpeta de investigación correspondiente.

El agente del Ministerio Público de la Federación presentó datos de prueba suficientes, por lo que el juez de Control calificó de legal la detención y vinculó a proceso en contra del investigado, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva a cumplimentarse en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas.

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