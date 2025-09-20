Aeropuertos Europeos Sufren Afectaciones en Sus Operaciones por Ciberataques

Un ciberataque a los sistemas de facturación y embarque afectó el servicio de algunos de los principales aeropuertos de Europa, informaron autoridades este sábado.

Los casos más severos ocurrieron en Bruselas, Bélgica; Berlín, Alemania; y Londres, Inglaterra, donde la operación de vuelos se vio afectada.

En la terminal belga, el ciberataque alteró la facturación y los embarques solo se pudieron hacer de forma manual, lo que estaba teniendo un gran impacto en los horarios de vuelo.

Mientras que en el aeropuerto alemán de Brandeburgo comunicó que un proveedor de servicios para los sistemas de gestión de pasajeros fue atacado, por lo que los operadores de la termina cortaron conexiones.

En el de Heathrow, en Londres, el más concurrido de Europa, hubo un "problema técnico" que afectó a un proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque.

Ante el escenario, los aeropuertos recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y se disculparon por los inconvenientes.

¿Contra qué proveedor fue el ciberataque?

El proveedor que se vio afectado por el ciberataque fue Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial.

Esta empresa estadounidense fue creada en 2018 y se enfoca en tecnología de aviación y defensa es filial de RTX Corp., antes Raytheon Technologies.

Aunque no ofrece facturación directa para los pasajeros, da la tecnología que permite a los viajeros registrarse, imprimir las tarjetas de embarque y las etiquetas para el equipaje.

Así como la posibilidad de despachar este equipaje por ellos mismos, todo desde una máquina.

Por fortuna, los aeropuertos principales de Francia, Roissy, Orly y Le Bourget, no reportaron interrupciones en su operación.

