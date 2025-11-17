Ataque con Misiles Mata a 3 Personas en la Región de Járkov en Ucrania

Las autoridades regionales de Járkov informaron que 3 personas murieron y 10 resultaron heridas, por un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Balakleia, en el este de Ucrania.

El gobernador de la región fronteriza con Rusia, Oleh Synehubov, indicó en Telegram que el ataque nocturno dañó bloques de viviendas de varios pisos y destruyó decenas de coches en el centro de la ciudad.

Por su parte, el jefe del Gobierno militar de Balakleia, Vitali Karabanov, informó en Telegram que entre los heridos se encontraban 3 adolescentes, y que 9 de los heridos fueron ingresados en el hospital.

Sobre este ataque Moscú no hizo comentarios inmediatos.

Rusia derriba 36 drones ucranianos

En tanto, este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram informó que las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del domingo 36 drones de ala fija ucranianos sobre 7 regiones del país.

De acuerdo con el informe, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde se abatieron 14 aparatos no tripulados.

Los demás fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Tambov, Uliánovsk, Vorónezh, Oriol, Nizhni Nóvgorod y Tula.

Por este ataque aéreo, las autoridades suspendieron de manera temporal las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Tambov y Penza.

Ataque masivo ruso daña varios barcos en Odesa

También este lunes el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, indicó en un comunicado en sus redes sociales que un ataque masivo ruso dañó infraestructura energética y varios barcos en un puerto de esa región.

“Durante la madrugada del 17 de noviembre, los terroristas lanzaron nuevo un ataque masivo con drones contra la región de Odesa. Se han escuchado explosiones en varias ciudades. Pese al trabajo efectivo de las defensas antiaéreas se han registrado consecuencias para infraestructuras energéticas y portuarias”, escribió Kiper.

Agregó que “durante el ataque sufrieron daños varios barcos civiles”.

Los Servicios de Emergencias confirmaron los daños en infraestructuras energéticas y portuarias e informaron que una persona resultó herida.

Prácticamente cada noche Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones contra sus respectivas infraestructuras militares y estratégicas.

Con información de Reuters y EFE

