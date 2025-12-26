Ataque en Metro de París Hoy: Hombre Usó Cuchillo para Herir a Tres Mujeres

La tarde de hoy 26 de diciembre de 2025 se informó de un ataque dentro de las instalaciones del Metro de París, cuando un hombre usó un cuchillo para dejar a tres mujeres heridas en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra.

De acuerdo con información de la agencia EFE, el atacante se dio a la fuga luego de herir a las tres mujeres, dentro de la Línea 3 del Metro de París.

Hasta este momento, se desconocen las causas del ataque y el estado de salud de las tres víctimas.

🔵 INFO LE PARISIEN | Plusieurs femmes ont été agressées à l’arme blanche alors qu’elles se trouvaient dans le métro, sur la ligne 3.



Des faits survenus ce vendredi entre 16h15 et 16h45. L’auteur a pris la fuite



➡️ https://t.co/02HyExLtBt pic.twitter.com/7Q5kZT70iU — Le Parisien (@le_Parisien) December 26, 2025

Así fue el ataque en Metro de París

EFE citó al periódico Le Parisien, que informó que las agresiones sucedieron entre las 16:15 y 16:45, hora local en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra.

De acuerdo con Le Parisien, el hombre apuñaló a tres mujeres en distintas estaciones del Metro de París.

Además, el medio informó que la fiscalía de París confirmó el ataque y se reveló que las víctimas fueron atendidas rápidamente por bomberos.

De forma preliminar se dio a conocer que las tres mujeres solo sufrieron heridas leves, en particular en la espalda y el muslo en el caso de dos de ellas.

"La joven resultó herida en el muslo", según dijo una mujer que se encontraba en la estación République, en el momento del ataque. "Había mucha sangre, era un corte bastante profundo".

Historias recomendadas: