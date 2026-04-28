Ataque en Atenas: Tirador Deja Varios Heridos en Oficina de Seguridad Social y Tribunal.

La policía en la capital de Grecia busca a un hombre armado, según reportes de 89 años, que hirió al menos a cuatro personas tras hacer disparos en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas este martes 28 de abril.

Autoridades indicaron que el sospechoso armado con una escopeta inicialmente abrió fuego en una oficina de seguridad social en el centro de la ciudad, donde hirió a un empleado. Los policías que llegaron al lugar atendieron al hombre, pero el agresor huyó de la escena.

Los medios locales difundieron imágenes de cámaras de seguridad que dijeron provenían de una tienda cercana a la oficina de seguridad social, en las que se veía a un hombre caminando tranquilamente por la calle llevando lo que parecía ser un rifle de cañón corto en la mano derecha.

La policía señaló que se sospechaba que el mismo hombre posteriormente abrió fuego en la planta baja de un edificio judicial en otra parte del centro de Atenas, donde varias personas resultaron heridas, y añadió que las autoridades habían encontrado la escopeta.

Imágenes de la radiotelevisión estatal ERT News mostraron a equipos de ambulancias trasladando al menos a tres personas desde el tribunal hasta ambulancias que esperaban.

Al momento, no se ha reportado la detención del agresor.

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¿Cómo y por qué fueron los ataques?

El jefe del Sindicato de Empleados Judiciales de Atenas, Stratis Dounias, dijo que la información inicial indicaba que el hombre había disparado al suelo dentro de una de las oficinas del edificio judicial. Al menos tres empleadas del tribunal resultaron levemente heridas por perdigones de escopeta que rebotaron, mientras que informes de medios señalaron que una cuarta empleada fue trasladada a un hospital sin lesiones físicas.

El motivo del tiroteo no estaba claro. ERT informó que, al parecer, el atacante había dejado sobres con documentos después del tiroteo en el tribunal, diciendo que esos eran los motivos de sus acciones.

Alexandros Varveris, jefe del Fondo Nacional de Seguridad Social conocido por su acrónimo griego EFKA, dijo que el atacante había ido al cuarto piso de las oficinas del fondo de seguridad social en la zona de Kerameikos, en el centro de Atenas, y abrió fuego después de decirle a un empleado que “se agachara”. Su disparo alcanzó a otro empleado, que resultó herido en la pierna, dijo Varveris, y añadió que el atacante llevaba una gabardina bajo la cual había ocultado la escopeta.

"Entró, subió al cuarto piso, levantó su escopeta, le dijo a un empleado que se agachara y alcanzó a otro", dijo Varveris a la radio de ERT. Señaló que no parecía que el atacante hubiera apuntado específicamente al empleado al que alcanzó.

El empleado herido fue trasladado a un hospital, después de que la policía le aplicara un torniquete en la pierna en el lugar.

La violencia armada es relativamente rara en Grecia, donde la posesión de armas de fuego está permitida pero estrictamente regulada.

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Con información de AP

ASJ