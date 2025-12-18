Dan Cadena Perpetua a Frédéric Péchier, el Anestesista que Envenenó a 30 Pacientes en Francia

Un tribunal en Francia sentenció a cadena perpetua a un anestesista señalado por haber envenenado a 30 pacientes, de los cuales 12 murieron. Según el tribunal, Frédéric Péchier envenenó a los pacientes con el fin de afectar psicológicamente a los doctores con los que tenían conflictos.

Frédéric Péchier habría envenenado a 30 pacientes entre 2008 y 2017.

habría envenenado a entre 2008 y 2017. La más joven de las 12 víctimas mortales tenía cuatro años y murió durante una cirugía de amígdalas.

tenía cuatro años y murió durante una cirugía de amígdalas. El anestesista de 53 años asegura que es inocente.

El anestesista detrás de 30 casos de envenenamiento

Los hechos ocurrieron en Besanzón, al este de Francia. Frédéric Péchier trabajaba como anestesista en dos clínicas de la ciudad ubicada cerca de la frontera con Suiza.

Entre 2008 y 2017, varios pacientes de ambas clínicas sufrieron paros cardíacos en circunstancias sospechosas. Doce de estos pacientes no pudieron ser reanimados.

La mayor de las víctimas tenía 89 años, mientras que la menor tenía cuatro años y falleció durante una cirugía rutinaria de amígdalas. Cuando se involucró la policía, pronto descubrió que el vínculo entre todas estas extrañas muertes habría sido el médico de 53 años.

En mayo del 2017, un juez de instrucción ordenó una investigación en contra del anestesista, En aquel entonces, las pesquisas se limitaron a siete casos de envenenamiento. Aunque no pudo ser encarcelado, se le prohibió a Frédéric Péchier seguir ejerciendo la medicina.

Las investigaciones se reanudaron en 2025, cuando Péchier fue interrogado por la policía sobre 66 casos de paros cardíacos en operaciones de bajo riesgo. Al respecto, el fiscal Etienne Manteaux llegó a declarar que el “común denominador” en todos los casos era el anestesista.

Frédéric asegura ser inocente

Tras un controvertido juicio en el que Péchier se ha declarado inocente, la jueza Delphine Thibierge le ha declarado culpable. Además de ser sentenciado a cadena perpetua, también se le impuso un período de 22 años en el que no podrá pedir libertad condicional.

Usted va a ser encarcelado inmediatamente.

Frédéric Péchier antes de recibir la sentencia de cadena perpetua. Foto: AFP

Según los presentes, Péchier recibió impasible el anuncio de la pena. El anestesista permaneció libre durante los más de tres meses de juicio.

Previamente, la fiscalía catalogó a Péchier como “uno de los mayores criminales de la historia” por haber “utilizado la medicina para matar”

Los abogados del médico han anunciado que recurrirán la sentencia y su familia no ha dejó de apoyar en ningún momento al anestesista.

Frédéric Péchier también insistió en su inocencia durante la última audiencia. En su última participación el anestesista reiteró:

No soy un envenenador.

Según la fiscalía, el médico contaminó deliberadamente la bolsas de perfusión con potasio, anestésicos locales, adrenalina e incluso heparina. La finalidad era provocar un paro cardíaco o hemorragias en los pacientes de colegas con los que tenía conflictos. El objetivo era “afectar psicológicamente” a los sanitarios y “alimentar su sed de poder”, explicó el ministerio público.

El otro caso del médico que abusó de 300 pacientes

El juicio se ha celebrado apenas meses después de la condena a 20 años de prisión para el excirujano Joël Le Scouarnec. Aquel médico reconoció haber agredido sexualmente a casi 300 pacientes, en su mayoría niños, entre 1989 y 2014.

Con información de AFP