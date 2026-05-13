Confinan a Mil 700 Personas en Crucero en Francia Tras Muerte de Pasajero Por Epidemia.

Más de mil 700 personas se encuentran confinadas a bordo de un crucero en Francia tras la muerte de un pasajero y sospechas de una epidemia de gastroenteritis, indicaron este miércoles las autoridades sanitarias.

El buque Ambition, de la compañía Ambassador Cruise Line, zarpó de las islas británicas Shetland el 6 de mayo, hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos, donde se encuentra y desde donde debe partir en principio rumbo a España.

Medio centenar de los mil 233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, presentaron problemas gastrointestinales, entre ellos la persona que falleció, de 90 años, indicó la misma fuente, precisando que la tripulación cuenta con 514 miembros.

La empresa del navío confirmó los padecimientos y el aislamiento de los pasajeros. Afirmó que se ofrecen consultas con médicos en el crucero, sin mayor costo para los viajeros.

"Los pasajeros o tripulantes con síntomas están siendo atendidos por el personal médico del barco y aislados cuando corresponde, de acuerdo con los protocolos sanitarios europeos EU SHIPSAN. Las consultas médicas relacionadas con enfermedades gastrointestinales se ofrecen sin costo", indicó en un comunicado.

"Como parte de la escala programada en Burdeos, la compañía notificó a las autoridades sanitarias francesas sobre la situación. Las autoridades solicitaron realizar una revisión rutinaria del estado de salud y de los registros médicos del barco", añadió.

Este miércoles 13 de mayo a mediodía, tiempo local, el crucero estaba atracado en Burdeos, sin ninguna medida de seguridad en tierra. Algunos pasajeros tomaban fotos de esta ciudad del suroeste francés desde una cubierta.

Los primeros análisis a bordo descartaron la presencia de norovirus, pero se están realizando análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos, indicaron las autoridades sanitarias.

Los resultados requieren al menos seis horas para ser procesados, según Ambassador Cruise Line.

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Estas no excluyen la hipótesis de un problema alimentario y descartan cualquier vínculo con el hantavirus, que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde.

El pico de los síntomas, vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest, según la misma fuente. La víctima nonagenaria falleció antes de la llegada a este puerto.

Afirman que es "gripe estomacal" y aumentó en Liverpool

Ambassador Cruise Line confirmó la enfermedad en el Ambition y dijo que se trata de una "gripe estomacal". No identificó de inmediato la posible causa, pero aseguró que las infecciones aumentaron luego de la escala en Liverpool, hace cuatro días.

"Varios pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del Ambition han presentado o presentan síntomas compatibles con una enfermedad gastrointestinal (GII) durante el crucero de 14 noches Delights of Western France & Spain Explorer. Este tipo de enfermedad es la causa más común del llamado 'virus estomacal de invierno' o 'gripe estomacal'", apuntó en su comunicado.

"El barco zarpó de Belfast el viernes 8 de mayo y de Liverpool el sábado 9 de mayo de 2026. Según los registros de la compañía, el aumento de casos se produjo después del embarque de pasajeros en Liverpool", agregó.

¿Qué medidas tomaron en el barco?

Luego de los primeros reportes de la infección, la empresa dijo que se implementaron protocolos de sanitización y prevención conforme a procedimientos de salud pública.

Mayor limpieza y desinfección en áreas públicas

Servicio asistido en algunos comedores y orientación constante a los pasajeros sobre higiene de manos, incluyendo lavado frecuente

Uso de gel antibacterial

Reporte inmediato de síntomas al equipo médico del barco

Un equipo médico especializado y consultores sanitarios fueron enviados para apoyar al personal médico a bordo

Aseguró que mientras continúan las investigaciones y pruebas, todos los pasajeros y tripulantes deben permanecer a bordo por instrucciones de las autoridades francesas. Pero cuando exista luz verde, podrán desembarcar.

"Debido a esta situación, todas las excursiones programadas para hoy fueron canceladas y los pasajeros recibirán un reembolso completo", afirmó.

La compañía indicó dará más actualizaciones en cuanto haya nueva información disponible.

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Con información de AFP

ASJ