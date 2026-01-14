Mexicano Lleva el Sabor de los Tacos a Jerusalén; Busca Abrir Sucursales en Tel Aviv y NY

Ser un cocinero mexicano en Oaxaca, volverse panadero en Nueva York y acabar siendo el dueño desde 2018 de una exitosa taquería nada menos que en Jerusalén... se dice fácil, pero detrás de esta historia hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y una bonita historia de amor.

Luis conoció a su esposa Lea, de nacionalidad israelí, mientras ella vacacionaba en México. Años más tarde, volvió a verla en Nueva York, donde ella trabajaba como responsable de negocios de una panadería.

Yo me volví panadero, me volví la mano derecha de ella y así es como decidimos trabajar juntos como un equipo

Se enamoraron, se casaron y después de tener a su primer hijo decidieron instalarse en Jerusalén donde abrieron una taquería llamada Tacos Luis.

Desde ese momento, pa'delante, o sea, no hubo ningún momento que titubeamos, realmente yo sí decidí este negocio va a ser un éxito y así es que hasta el día de hoy seguimos todavía en pie

En efecto, desde que abren al mediodía hasta que cierran por la noche, siempre hay cola afuera del pequeño local. Su fama va más allá de Jerusalén.

Yahir, cliente mexicano residente en Israel, habla sobre la experiencia de disfrutar de tacos en el otro lado del mundo.

Es la primera vez porque vivo muy lejos, pero no podía venir a Jerusalén y no estar en los mejores tacos de Israel

Tacos durante la guerra

Durante la pandemia, a Lea se le ocurrió que llevaría tacos a domicilio, por lo que no padecieron la crisis. En los días peores de la guerra, tuvieron que cerrar, pero no se quedaron con los brazos cruzados.

Mandamos comida a todos los kibuzzin, a todos los lugares donde fue el desastre del 7 de octubre y a los soldados.

Luis se convirtió al judaísmo por su esposa, pero asegura que el cambio de religión en nada ha afectado su profunda mexicanidad.

Tengo a México en la piel, México lo tengo en mi corazón, siempre lo voy a tener, voy a morir siendo mexicano

Su esposa Lea también se siente orgullosa de las raíces mexicanas de Luis: "Es el lugar donde conocí a Luis hace muchos años, y donde esta parte de la historia de mis hijos, eso es México para mí".

El sueño de Luis y Lea es abrir otras taquerías en Tel Aviv y Nueva York y un día retirarse en México.

Historias recomendadas:

Con información de Valentina Alazraki

ICM