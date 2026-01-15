Muere Hermana de la Reina Sofía de España: ¿Quién Era la Princesa Irene de Grecia?

Este jueves, 15 de enero de 2026, falleció la hermana de la reina Sofía de España, a los 83 años, en el Palacio de la Zarzuela. Te decimos quién era la princesa Irene de Grecia.

Mediante un comunicado, los reyes Felipe VI y Letizia, así como la reina emérita Sofía dieron a conocer el fallecimiento:

Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy (10:40 GMT) en el Palacio de la Zarzuela de Madrid.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.



El rey recibió la noticia en el Palacio Real de El Pardo, donde se encontraba celebrando audiencias a una representación del Consejo de la Juventud de España (CJE) y a sendas promociones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y del Cuerpo Superior de Administradores Civiles.

¿Quién era la princesa Irene de Grecia?

Hermana de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, la princesa Irene de Grecia -tía del monarca Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La princesa Irene de Grecia dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

La hija pequeña de los reyes Pablo y Federica de Grecia tenía problemas de salud que le habían impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.

Irene vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad permaneció a su lado y suspendió en ocasiones su agenda para acompañarla.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

El fallecimiento de la princesa Irene se une a otra pérdida sufrida por la reina Sofía en las últimas semanas, la de su prima, la princesa Tatiana Radziwill, una de las personas de su máxima confianza y con la que mantenía una estrecha relación, que murió el pasado diciembre a los 86 años.

Con información de N+ y EFE

