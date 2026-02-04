Papa Urge a Evitar Nueva Carrera Armamentística entre EUA y Rusia ¿Qué es el Tratado START III?

El papa León XIV urgió este miércoles, 4 de febrero de 2026, a hacer todo lo posible para renovar el tratado START III para contener la proliferación de las armas nucleares entre Estados Unidos de América (EUA) y Rusia.

Durante la audiencia general en el Aula Pablo VI, el pontífice estadounidense pidió ante unas 7,000 personas “hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones".

Mañana expira el tratado New Start (START III)... Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua”.

Y entonces realizó "un llamamiento urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz".

La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones.

Y denunció que ahora "es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos".

Entre su llamamientos, el papa también pidió apoyo para los ucranianos "golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas" en un llamamiento al final de la audiencia general de los miércoles.

Todos apoyemos con nuestras oraciones a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas. Expreso mi gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y otros países, que se esfuerzan por ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío.

¿Qué es el tratado START III?

El Tratado New Start o START III, fue firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa, sobre medidas para la mayor reducción y limitación de las armas estratégicas ofensivas. El Gobierno de EUA señala que este tratado refuerza la seguridad nacional estadounidense al establecer límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por Rusia.

El Nuevo Tratado START entró en vigor el 5 de febrero de 2011. Concluye hoy 4 de febrero de 2026.

En virtud del tratado, Estados Unidos y la Federación Rusa tenían siete años para cumplir los límites centrales del tratado sobre armas ofensivas estratégicas (antes del 5 de febrero de 2018) y luego estaban obligados a mantener esos límites mientras el tratado permaneciera en vigor.

El tratado limita todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por Rusia, incluyendo todas las ojivas nucleares rusas cargadas en misiles balísticos de alcance intercontinental que puedan alcanzar Estados Unidos en aproximadamente 30 minutos. También limita el Avangard desplegado y el Sarmat en desarrollo, las dos nuevas armas nucleares de largo alcance de la Federación Rusa con mayor disponibilidad operativa que pueden alcanzar Estados Unidos.

Límites agregados

Tanto Estados Unidos como la Federación Rusa alcanzaron los límites centrales del Nuevo Tratado START el 5 de febrero de 2018 y se han mantenido en ellos o por debajo de ellos desde entonces. Estos límites son:

700 misiles balísticos intercontinentales (ICBM) desplegados, misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) desplegados y bombarderos pesados ​​desplegados equipados para armamentos nucleares.

1,550 ojivas nucleares en misiles balísticos intercontinentales desplegados, misiles balísticos submarinos desplegados y bombarderos pesados ​​desplegados equipados para armamentos nucleares (cada uno de estos bombarderos pesados ​​se cuenta como una ojiva para este límite).

800 lanzadores de misiles balísticos intercontinentales, lanzadores de misiles balísticos submarinos y bombarderos pesados, desplegados y no desplegados, equipados para armamentos nucleares.

