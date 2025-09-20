Primer Ministro de Albania Designa a Un Bot como Nueva Ministra de Inteligencia Artificial

En Albania, el primer ministro Edi Rama designó a un bot llamado Diella como nueva ministra de Inteligencia Artificial y no solo eso: se encargará de tomar decisiones importantes sobre las licitaciones públicas, con el objetivo de combatir la corrupción.

"No estoy aquí para reemplazar a la gente, sino para ayudarla", dice Diella, la primera bot generada por inteligencia artificial que es nombrada ministra de un gobierno.

Desde enero, Diella, que significa Sol, asesoraba a los ciudadanos de Albania sobre cómo navegar por los portales de servicios públicos del país, pero el primer ministro Edi Rama la designó como ministra de Inteligencia Artificial, y este 19 de septiembre fue la ceremonia de juramento.

Solo tengo datos, sed de conocimiento y algoritmos dedicados a servir a la ciudadanía de forma imparcial, transparente e incansable

Una medida contra la corrupción

Su designación busca acabar con la corrupción, un punto clave para la incorporación de Albania a la Unión Europea en 2030, y es que este país de los Balcanes ocupó el año pasado el lugar 80 en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional.

Introducir la inteligencia artificial al servicio de la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la aceleración del progreso socioeconómico, será una prioridad inquebrantable para todos los ministerios y organismos del país.

Así que desde su puesto, Diella se encargará de todas las decisiones sobre licitaciones públicas haciéndolas libres de corrupción.

¿Una decisión ridícula e inconstitucional?

Pero su nombramiento también ha generado polémica. Quienes la rechazan aseguran que es ridícula e inconstitucional y Sali Berisha, líder de la oposición, acusado de corrupción, consideró que solo es una medida para llamar la atención.

Incluso durante la presentación del plan de gobierno, Diella fue abucheada en varias ocasiones, pero a pesar de todo, el Parlamento aprobó el nuevo gabinete.

Diella, lista para luchar contra la corrupción

Así que Diella, con su traje tradicional albanés y cuya imagen fue generada a partir de la actriz de teatro, Anila Bisha, está lista para luchar contra la corrupción.

¿No es este precisamente el espíritu de la democracia constitucional: ejercer el poder al servicio de todos, libre de prejuicios, discriminación, clientelismo, nepotismo y corrupción?

