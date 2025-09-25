¿De Qué Acusan a Nicolás Sarkozy? Por Este Delito Condenan a Prisión al Expresidente de Francia

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado a cinco años de prisión por su implicación en el caso de financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2007 con fondos del régimen libio de Muammar Khadafy.

Sarkozy, quien tiene 70 años, ingresará a prisión incluso si presenta un recurso de apelación, el tribunal le impuso una multa de 100 mil euros, al considerar sus actos como "particularmente graves".

El exmandatario conservador acudió a la audiencia en París en compañía de su esposa, Carla Bruni- Sarkozy y tres de sus hijos. Luego de oír la sentencia le comentó a la prensa que era un "escándalo" y que la "imagen de Francia ha sido humillada".

