Reino Unido Publicará Documentos del Expríncipe Andrés y su Cargo como Enviado Comercial

Reino Unido publicará los documentos vinculados al nombramiento del expríncipe Andrés como enviado comercial. Andrew Mountbatten-Windsor, quien ha sido implicado en el caso Epstein, también ha sido señalado por haber empleado recursos públicos para pagarse lujos durante su tiempo como funcionario.

Publicarán documentos del expríncipe Andrés

El gobierno de Keir Starmer acordó publicar los documentos vinculados con el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor como enviado comercial. El expríncipe es señalado por presuntamente haber usado recursos públicos para pagar masajes, vuelos y hoteles durante su tiempo como agregado comercial.

Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, fue detenido por la policía de Londres y liberado horas más tarde. Además de ser señalado por uso indebido de fondos públicos, se le investiga por el caso Jeffrey Epstein.

Al respecto, se le investiga por mala conducta en cargo público, tras presuntamente haber entregado documentos confidenciales del gobierno del Reino Unido al financiero estadounidense señalado por abuso sexual.

Acusan al expríncipe Andrés de haber compartido documentos del gobierno británico a Epstein

Mountbatten-Windsor, conocido como el “hijo favorito” de la reina Isabel, fue representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional y la Inversión entre los años 2001 y 2011. El cargo le permitía viajar por todo el mundo para reunirse con empresarios y gobernantes sin recibir remuneración alguna.

La policía inglesa comenzó a investigar a Andrew Mountbatten-Windsor después de que el expríncipe apareciera en correos electrónicos de Jeffrey Epstein. A partir de estos documentos, se le señaló por haber enviado documentos confidenciales a Epstein mientras trabajaba como funcionario.

El expríncipe Andrés siempre ha negado cualquier delito vinculado al caso Epstein, pero ha dicho que lamenta haber trabado amistad con el empresario. En 2022, la reina Isabel le retiró sus títulos militares y en 2025 el rey Carlos III le retiró el título de duque de York.

