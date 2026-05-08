Asaltantes Se Atrincheran y Toman Rehenes en Un Banco en Sinzig, en Alemania

La policía alemana informó que un atracó en un banco en la localidad de Sinzig, en el estado federado de Renania-Palatinado, en Alemania, terminó con la toma de rehenes.

"En estos momentos ‌se cree que hay ‌varios atacantes ⁠y rehenes dentro del banco", indicó la policía en un comunicado, pero añadió que ​la ​situación ‌era "estable".

Ante el hecho, los uniformados de Coblenza han comenzado con un operativo para rescatar a las personas retenidas y detener a los involucrados en el robo a la sucursal bancaria.

Retienen al conductor de una camioneta de valores

La Policía de Coblenza señaló, además, que entre las personas privadas de la libertad está el conductor de una camioneta de valores, quien, según el diario Bild, fue interceptado y llevado a la bóveda del banco.

Según las autoridades, lo que ocurre en la sucursal no representa peligro para la población que está a las afueras del banco; aunque se colocó un perímetro de seguridad.

Un portavoz policial dijo en declaraciones a la televisión NTV que las autoridades cuentan con planes de actuación y que la resolución de la situación "puede demorarse".

Por el momento, un contingente de policías y patrullas esperan afuera del local, en espera de órdenes para actuar y hacer frente al hecho.

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Con información de Reuters, AFP y EFE

ICM