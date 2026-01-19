Presidente de Bulgaria, Rumen Radev, Renunciará a su Cargo: ¿A Qué se Debe? 

El presidente búlgaro Rumen Radev anunció este lunes 19 de enero que renunciará a su cargo. Fue a través de un discurso televisado que el mandatario de tendencia izquierdista dijo a la nación que presentará formalmente su renuncia ante el Tribunal Constitucional.

Si todo sucede como está previsto y Rudev renuncia a su puesto este martes 20 de enero, la actual vicepresidenta, Iliana Yotova, debe rendir juramento ante el parlamento y asumir el cargo de manera interina hasta el final del mandato del gobierno. Así está establecido en la Constitución de Bulgaria.

Noticia relacionada: Suman 3 Mil Inmigrantes Detenidos en Minneapolis en Operación “Metro Surge”

Hay que señalar que la renuncia de Rudev, la primera de un jefe de Estado en la historia poscomunista de Bulgaria, ocurre mientras el país lucha por superar una prolongada crisis política. En su discurso a la nación, el primer ministro destacó:

La batalla por el futuro de nuestra patria está por delante, y creo que la enfrentaremos juntos con todos ustedes: los dignos, los inspirados y los inquebrantables. ¡Estamos listos. Podemos, y lo lograremos!

Video: Zelenski, Presidente de Ucrania, Se Refirió Así al Arresto de Nicolás Maduro en EUA

Bulgaria: ¿Por qupe renuncia Rumen Radev a su investidura presidencial?

El mes pasado hubo grandes protestas anticorrupción, que forzaron la renuncia de la coalición gobernante, liderada por el partido de centroderecha GERB. Los intentos de formar un nuevo gobierno dentro del actual parlamento han fracasado y el país se dirige hacia su octava elección parlamentaria desde el año 2021.

Radev, cuyo segundo mandato termina en 2026, ha indicado repetidamente que podría participar en nuevas elecciones. Sin embargo, en su discurso de este lunes 19 de enero no habló sobre sus planes

Recientemente, al ser cuestionado sobre la formación de un nuevo proyecto político, dijo que había necesidad de un partido que "una a todos los demócratas independientemente de dónde pertenezcan o si son políticamente activos -izquierda o derecha-, porque todos necesitamos elecciones justas y un desarrollo democrático y libre".

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC