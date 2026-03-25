Sarah Mullally Se Convierte en la Primera Arzobispa de Canterbury y Líder de Iglesia Anglicana

Sarah Mullally se ha convertido en la arzobispa de Canterbury, lo que la convierte en la mayor autoridad de la Iglesia anglicana. La enfermera de 63 años ha sido entronizada en el epicentro del cristianismo en el Reino Unido, en una ceremonia a la que asistieron los príncipes de Gales.

Aunque la realeza británica acudió a la ceremonia, la entronización de Mullally no habría causado entusiasmo entre la sociedad inglesa.

no habría causado entusiasmo entre la sociedad inglesa. El nombramiento de la arzobispa, quien se asume como feminista, rechazado por el ala conservadora de la Iglesia anglicana.

Noticia relacionada: Por Primera Vez en Su Historia, Una Mujer Liderará a la Iglesia Anglicana de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer que dirige la Iglesia anglicana

Este miércoles fue entronizada Sarah Mullaly en la iglesia de Canterbury, conocida como la cuna espiritual del cristianismo en Inglaterra. Madre de dos hijos, enfermera de profesión y maestra en Ciencias, Mullally se ordenó como ministra en 2001. Dejó su trabajo como enfermera en 2004, para dedicarse al sacerdocio de tiempo completo.

En 2017 hizo historia dentro de la Iglesia anglicana al convertirse en la primera mujer obispa de Londres. El anglicanismo fue fundado por el rey Enrique VIII en el siglo XVI, tras declarar su independencia de la autoridad del papa católico.

El anglicanismo pasó en el siglo XX por una serie de debates que han derivado en que las mujeres puedan ordenarse desde los años setenta. Este rito también ha tenido grandes discusiones sobre el rechazo o la aceptación de la comunidad LGBT y la bendición de matrimonios igualitarios.

Video: Nombran a Sarah Mullally Primera Mujer Arzobispa de Canterbury en Inglaterra

Ahora, la nueva arzobispa de Canterbury deberá enfrentar las profundas divisiones que aquejan a su comunidad. En octubre de 2025, su nombramiento fue celebrado como un hecho histórico, pero también fue objeto de críticas por el ala más conservadora de la Iglesia anglicana.

Henry Ndukuba, arzobispo de la Iglesia de Nigeria, calificó el nombramiento de Mullally como “devastador”. Además, aseguró que “la mayoría de los anglicanos” no aprobaba que una mujer estuviera al frente de la comunidad.

Sarah Mullally representa al ala más liberal dentro de este rito. La ahora arzobispa se define a sí misma como feminista. También se ha pronunciado por la aceptación de la comunidad LGBT.

La llegada de Mullally es parte de una reforma mayor al seno del anglicanismo. La Iglesia de Inglaterra acordó que para el año 2030, los principales cargos fuesen repartidos de forma equitativa entre hombres y mujeres.

Pese a la presencia de la realeza, la entronización de Mullally no emociona a los ingleses

La entronización de Mullally representó un gran acontecimiento para Canterbury, una pequeña ciudad al este de Londres. En esta localidad comenzó la prédica de San Agustín de Canterbury, quien llevó el cristianismo a Inglaterra en el siglo VI.

No obstante, la ceremonia no despertó una gran atención de los propios medios británicos. La entronización tampoco contó con la presencia del rey Carlos III, considerado oficialmente como máximo líder de la Iglesia de Inglaterra, aunque sí asistieron los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

Sarah Mullally llega en reemplazo de Justin Welby, quien fue acusado de no investigar debidamente el abuso de más de cien menores por parte de John Smyth, una importante figura de la comunidad anglicana. En una entrevista previa a su entronización, Mullaly reconoció que “a veces ha experimentado misoginia” al interior de la Iglesia.

El 26 de marzo será el cumpleaños 64 de la nueva arzobispa.

Historias recomendadas:

Con información de EFE y AFP