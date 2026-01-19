SRE No Tiene Reportes de Mexicanos entre las Víctimas por Accidente de Trenes en España
N+
La Secretaría de Relaciones Exteriores descarta que haya mexicanos entre las víctimas mortales del accidente de trenes que dejó 40 muertos en España
COMPARTE:
En Córdoba, España, se ha registrado un accidente de trenes que ha dejado, hasta el momento, 40 muertos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó que no hay mexicanos entre las víctimas mortales del siniestro.
Noticia relacionada: Descartan Mexicanos Afectados por Accidente Ferroviario en España e Incendios en Chile
SRE señala que no hay mexicanos entre víctimas
A través de X, antes Twitter, la SRE extendió sus condolencias por el accidente ocurrido en la localidad de Adamuz y deseó la pronta recuperación de los heridos. Además, la secretaría informó que, hasta el momento, no hayconnacionales entre las víctimas:
Desde que se conocieron los hechos, la Embajada de México en España ha estado pendiente del desarrollo de la situación y no reporta, hasta ahora, connacionales afectados.
No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que su Embajada en España está en la mejor disposición para apoyar a cualquier mexicano que lo necesite a través del siguiente número: 34 660 862 625.
Número de víctimas mortales de accidente en Córdoba podría aumentar
La accidente ocurrió durante la noche del domingo 18 de enero cuando un tren de la compañía Iryo, con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones. Estos invadieron la vía contigua por la que circulaba otro convoy de la empresa española Renfe. El tren también descarriló y sus dos primeros vagones cayeron por un terraplén.
Hasta el momento se contabilizan 40 muertos por este accidente. No obstante, no se descarta que la cifra aumente después de que se acceda a los vagones que se precipitaron por un talud.
El accidente también dejó 152 heridos, de los cuales 41 están ingresados en diferentes hospitales. De este grupo, hay 12 internados en unidades de cuidados intensivos, incluido un menor y una mujer embarazada.
Historias recomendadas:
- España Decreta 3 Días de Luto por Accidente de Trenes; Presidente Promete "Dar con la Verdad"
- "Algunas Personas Estaban Muy Mal y No Pude Hacer Nada": Sobreviviente Narra Accidente de Tren en España
Con información de EFE