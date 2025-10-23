Video Muestra Escape de Ladrones de Joyas del Louvre: Así Salieron del Museo

Imágenes captadas el 19 de octubre revelaron cómo un grupo de delincuentes encapuchados logró perpetrar uno de los robos más audaces en la historia reciente del arte europeo.

Videos mostraron una grúa estacionada frente al Museo del Louvre, el mismo equipo que los criminales utilizaron para acceder al segundo piso del recinto y robar joyas de la corona francesa valuadas en 88 millones de euros, equivalentes a 102 millones de dólares.

Video del ‘Robo del Siglo’: Así Captaron a Ladrón de Joyas en el Museo de Louvre.

Las grabaciones exhibieron el elevador de muebles tipo "Agilo" posicionado cerca del museo parisino, así como una ventana rota en un balcón del segundo piso por donde los asaltantes ingresaron. Oficiales de policía fueron vistos junto a la grúa mientras realizaban las investigaciones correspondientes.

El equipo empleado en el atraco resultó ser fabricado por la compañía alemana Boecker, con sede en Werne, Alemania. Alexander Boecker, director ejecutivo de la empresa manufacturera, se enteró del robo el domingo durante la hora del almuerzo junto con su esposa. Según relató el empresario, una vez confirmaron que ninguna persona había resultado herida y que efectivamente se trataba de su modelo "Agilo", comenzaron a considerar hacer referencia al incidente con cierto sentido del humor en redes sociales.

Para el lunes por la mañana, la esposa de Boecker concretó la idea y la compañía publicó un anuncio en Instagram y Facebook que rápidamente generó atención mediática. La imagen promocional mostraba el elevador de muebles frente al museo parisino con la leyenda en alemán:

Cuando necesitas que sea rápido

El director ejecutivo explicó que el proceso creativo surgió durante conversaciones con su esposa el domingo por la noche, después de recibir múltiples mensajes de empleados preguntando sobre el incidente.

El Museo del Louvre reabrió sus puertas el miércoles 22 de octubre, tres días después del robo. El incidente provocó una evaluación de las medidas de seguridad en museos de toda Francia.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado arrestos relacionados con el robo de las joyas de la corona francesa, y continúan las investigaciones para localizar tanto a los responsables como las piezas sustraídas.

