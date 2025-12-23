Explota Pipa de Gas LP Tras Choque en Autopista en Italia

Una explosión provocada por un camión cisterna cargado con gas (GLP) explotó este martes sobre la carretera A1 de Italia, conocida como la Autostrada del Sole, siendo la autopista más extensa y una de las principales del país, ya que conecta el norte con el sur, desde Milán hasta Nápoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió tras una colisión entre dos vehículos pesados, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud. A raíz del siniestro, las autoridades implementaron evacuaciones preventivas en la zona para evitar riesgos mayores.

El incidente se registró poco después de las 17:00 horas locales. En un comunicado en redes, el Cuerpo de Bomberos de la provincia de Caserta informó que se trató de “un grave incendio que involucró el choque entre dos vehículos pesados, uno de ellos, una cisterna de GLP”, lo que generó una intensa movilización de los servicios de emergencia. Tras los hechos no se reportan víctimas mortales o lesionados.

Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [#23dicembre 20:30] pic.twitter.com/lKevKsNHbH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 23, 2025

Testigos relataron momentos de pánico tras el accidente. “Teníamos miedo. Primero hubo un choque, luego un incendio y, unos 30 a 40 minutos después, se produjo la explosión. Estuvimos atrapados por más de una hora, pero afortunadamente no hubo heridos”, declaró Pietro D’Anna, quien se encontraba en el lugar, en declaraciones al medio italiano Il Mattino.

Explotó otra pipa en julio pasado

Cabe recordar que no es el primer incidente de este tipo en Italia. El pasado 4 de julio, alrededor de 45 personas resultaron heridas tras la explosión de una gasolinera en Roma, informó el alcalde Roberto Gualtieri. La deflagración generó un fuerte incendio y una densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la capital, además de cuantiosos daños materiales.

Según las autoridades, el siniestro se habría originado por una fuga de gas mientras un camión cisterna abastecía los depósitos, lo que derivó en un incendio y, posteriormente, en una explosión que se escuchó en toda la ciudad. Entre los lesionados se encontraban nueve elementos de las fuerzas de seguridad.

