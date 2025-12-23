Video: Momento en que se Incendia Enorme Árbol de Navidad Durante Ceremonia

Un enorme árbol de Navidad se incendió durante la ceremonia del encendido de la decoración navideña y quedó reducido a cenizas; aquí te contamos qué pasó.

Los hechos ocurrieron en la plaza central de la ciudad de Gardabani, en Georgia, donde un cortocircuito habría originado el fuego.

El incendio terminó con el árbol de Navidad -de unos 10 metros de alto- en cuestión de segundos, la noche del 22 de diciembre de 2025.

El 12 de diciembre de 2025, Georgia inauguró su árbol de Navidad principal en Tiflis, la capital, y posteriormente, el resto de las ciudades realizaron actividades similares.

Video del momento del incendio del árbol de Navidad

En redes sociales, circularon videos del momento en que el incendio consumió por completo el árbol de Navidad.

El árbol quedó envuelto en las llamas y el humo ante el asombro y miedo de los cientos de asistentes, que huyeron despavoridos.

Después del supuesto cortocircuito en las guirnaldas eléctricas, una falla dejó sin luz a la ciudad de Gardabani, durante varias horas, afectando a los 12,000 habitantes.

