Liberan Nuevo Lote de Documentos Relacionados con el Caso Epstein

Un nuevo lote con al menos 8 mil documentos sobre el caso Epstein está disponible este martes en la página del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La difusión se da luego de que esa dependencia fue acusada de retener información y criticada por los demócratas, ya que consideran que ha sido lenta.

Estos archivos contienen cientos de videos y audios, entre ellos imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda.

Aunque en la nueva difusión hay alrededor de 11 mil enlaces a documentos en línea, algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la publicación total de la información sobre este caso, aunque la fecha límite era el viernes pasado.

Este lunes, algunas víctimas de Jeffrey criticaron que solo una parte de los archivos hubiera sido puesto en línea y señalaron el tachado "anómalo y extremo" de los documentos.

Con información de AFP

ICM