Esposa de Alberto Fernández Declara tras Denunciarlo por Golpearla de Manera Constante

Fabiola Yáñez, esposa del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró por vez primera ante autoridades tras acusar por violencia de género al exmandatario.

Fabiola Yáñez declaró durante cerca de cuatro horas ante el fiscal Ramiro González, por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde radica.

Mariana Gallego, abogada de la exprimera dama de Argentina, habló con la prensa:

Ella había presentado el lunes ante la justicia una declaración por escrito de casi 20 páginas, en la que aseguró que "los maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones, golpes, resultaban ser una constante" y que sufría "cachetadas casi a diario".

La experiodista de 43 años tiene un hijo de dos años con Alberto Fernández.

Fabiola Yáñez aseguró además en el escrito, que Fernández ejerció sobre ella "violencia reproductiva" al presionarla para realizarse un aborto ese mismo año.

Hace una semana, Yáñez había denunciado por violencia física y psicológica al expresidente y el jueves se publicaron en la prensa local presuntos chats y fotos en las que se la ve con golpes en el rostro y el brazo.

En su declaración escrita, dio detalles de cómo habrían sido las circunstancias de uno de esos golpes, en el relató, acusó al médico presidencial de encubrir el hecho.

En la declaración de Yáñez este martes no participaron, por decisión del juez, ni el expresidente ni su abogada por lo que esta última consideró ante la prensa que "la audiencia no es válida".

Alberto Fernández dio su versión de los hechos ante la prensa, en un capítulo más de un caso que tiene en vilo a los argentinos y cuyo impacto político crece día a día.

El expresidente ha negado negó haber "sido autor de ninguno de estos hechos".

Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer