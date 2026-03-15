Captan en Video el Fatal Accidente en Guatemala que Dejó 4 Muertos y Varios Lesionados

Un choque entre un camión y varios vehículos registrado el sábado14 de marzo en una autopista al sur de la Ciudad de Guatemala dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos cuatro más heridas, entre ellas una bebé de 11 meses.

El accidente ocurrió por la mañana en el kilómetro 53 de la autopista Palín–Escuintla, una vía que conecta ambas localidades ubicadas al sur de la capital guatemalteca. De acuerdo con los reportes preliminares, un camión que circulaba en dirección al norte perdió el control luego de quedarse sin frenos e invadió el carril contrario.

En ese punto impactó contra otros seis vehículos que transitaban en sentido opuesto. Entre las unidades involucradas se encontraban tres camiones de carga, una motocicleta y dos automóviles particulares.

Un video captado por una cámara instalada en uno de los camiones registró el momento del accidente. Según las imágenes, el hecho ocurrió alrededor de las 10:35 horas, cuando los vehículos circulaban aproximadamente a una velocidad de 40 kilómetros por hora.

Tras el impacto, partes de los vehículos quedaron esparcidas sobre la carretera. Elementos de emergencia y autoridades viales acudieron al lugar para atender la situación.

En el sitio se confirmó la muerte de tres personas, mientras que una cuarta víctima fue trasladada al Hospital Nacional de Escuintla, donde posteriormente falleció. Cuatro personas más resultaron heridas y también fueron llevadas a ese centro médico para recibir atención, entre ellas una bebé de 11 meses.

🚨 #Provial atiende múltiple colisión en el km. 53 de la ruta CA-9 Sur, Escuintla.

🚧 Paso cerrado al norte.

⚠️ Preliminar: 3 personas fallecidas y 1 trasladada a centro asistencial.



Precaución.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/l0pERkSKxO — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) March 14, 2026

En el accidente estuvieron involucrados 7 vehículos

El vocero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), Rubén Darío Jor Max, informó a medios locales que en el incidente estuvieron involucrados siete vehículos: cuatro camiones de carga pesada, una motocicleta y dos automóviles particulares.

Debido al accidente, la autopista Palín–Escuintla fue cerrada de forma total en el carril con dirección al departamento de Guatemala mientras se realizaban las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.

Agentes policiales y personal de Provial trabajaron en la zona para coordinar la emergencia y regular el tránsito, lo que generó afectaciones en la circulación durante varias horas.

No estoy dispuesto a dar ni un día más de prórroga al transporte pesado para cumplir con los límites de velocidad.

En Guatemala mueren en promedio 7 personas cada día en accidentes de tránsito.

Hoy otro accidente grave en la autopista Palín-Escuintla nos recuerda que la seguridad… https://t.co/sabIrWOX4z — Nery Rodas Méndez 🇬🇹 (@NeryRodas) March 14, 2026

Historias recomendadas: