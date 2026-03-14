¿Quieres Que Tu Nombre Vaya a Bordo de la Misión Lunar Artemis II? Así Puedes Hacerlo

El próximo 1 de abril, cuatro astronautas serán los encargados de realizar la misión Artemis II, en la cual viajarán alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Se trata del primer vuelo tripulado de la campaña Artemis, de la NASA, y la primera misión tripulada alrededor de la Luna en los últimos 53 años.

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En la página oficial se leer que esta "misión será el primer vuelo de prueba con tripulación a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), la nave espacial Orion y los sistemas terrestres de apoyo".

Los astronautas elegidos para esta prueba son de la NASA: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch; Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Este vuelo, de acuerdo con la NASA, es un paso para las misiones tripuladas a la superficie lunar y "ayudará a la agencia a prepararse para las futuras misiones con astronautas a Marte".

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días, y despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, en la Florida.

"La tripulación realizará comprobaciones iniciales de los sistemas de Orion y pondrá a prueba manualmente el manejo de la nave espacial cerca de la Tierra durante los dos primeros días de la misión, antes de dirigirse a la Luna".

Un viaje donde podemos ir todos

Los astronautas estarán dentro de la Orion para poner a prueba los sistemas de soporte vital en el "hostil entorno del espacio", sin embargo, los "simples mortales" también podemos ir... o al menos nuestro nombre.

La NASA lanzó una convocatoria para que los interesados puedan enviar su nombre a bordo de la primera misión tripulada en más de medio siglo.

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Para ello, los pasos son muy sencillos y aquí te decimos cómo registrar tu nombre y recibir, además, tu boleto virtual de embarque a la misión:

Entrar a la liga go.nasa.gov/TuNombreArtemis.

Ya dentro, dar clic en el botón 'Obtén tu tarjeta de embarque'.

Pon tu nombre y apellidos.

Coloca un código PIN y asegúrate de guardarlo muy bien.

Da clic en enviar y ¡listo! Aparecerá tu boleto de embarque

¿Qué contiene tu boleto virtual de embarque?

En el boleto virtual que obtienes una vez que te registraste, hay datos generales sobre la misión Artemis II:

Un QR con más información sobre la misión.

Un número de serie.

El nombre que pusiste.

El cohete que será usado (SLS).

La nave espacial (Orion).

Lugar del lanzamiento (Centro Espacial Kennedy, en Florida).

El destino: Alrededor de la Luna.

El nombre de los cuatro astronautas.

Las millas adquiridas.

Al dar clic sobre el pase de abordar y automáticamente se descargará para que lo tengas como recuerdo.

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Los nombres que se reciban durante el registro, se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion, según se lee en la página oficial de la misión.

Así que ya lo sabes, puedes participar de esta misión histórica Artemis II, tener tu pase virtual y saber que tu nombre estará dándole la vuelta a la Luna, a más de 380 mil kilómetros.

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Con información de N+

ICM