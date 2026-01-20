Foro Económico Mundial Davos 2026: Enrique Acevedo Modera Foro Reconstruyendo América Latina

Este martes, 20 de enero de 2026, Enrique Acevedo, conductor de noticias En Punto de N+, moderó el foro “Reconstruyendo la confianza en América Latina”, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos.

En dicho foro participaron los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raul Mulino, así como Ngaire Woods, decana Fundadora de la Escuela de Gobierno Blavatnik y académica de la Universidad de Oxford, e Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

El periodista Enrique Acevedo indicó que el llamado a reconstruir la confianza en Latinoamérica tiene un doble significado internamente, en un momento geopolítico turbulento.

Prácticamente es reconstruir la confianza en la democracia a través de la legitimidad, a través de la seguridad y la estabilidad. Y yo creo que también a través de la capacidad de los estados para poder devolver efectivamente la confianza en su desempeño y es, yo creo que esto relaciona con la credibilidad que nos permite efectivamente hacer alianzas, estratégicas a largo plazo, sostenibles y las inversiones también, un papel constructivo en una entorno geopolítico y un momento geopolítico turbulento.

Situación en Venezuela

Enrique Acevedo abordó el tema de Venezuela, a lo que el presidente Ecuador, Daniel Noboa, dijo que hablar de la situación en ese país es hablar de "autonomía del pueblo".

Pero aquí estamos hablando de la autonomía. Es la autonomía de la gente, del pueblo, en el caso de Venezuela. La gente de Venezuela escogió a su presidente y los resultados no fueron respetados. La autonomía entonces, el concepto de autonomía se rompió porque no hay autonomía. Digamos que la población se volvió rehén en un régimen que, un régimen que decidió que no iba a dejar el gobierno, no se iba a ir.

Daniel Noboa aseguró que ha visto “esperanza de la luz al final del túnel” en la población venezolana en Ecuador.

Y aquí ellos están reaprendiendo a ver la vida, a vivir. Y yo lo que yo he visto, la mayoría de ellos, que están muy felices con los resultados y eso nos devuelve al concepto de autonomía. Ellos quieren un mejor futuro, quieren, la población de Venezuela quiere un país libre, una democracia. Y si esta es la forma, bueno, pues efectivamente ellos van a luchar por él.

No es combatir la ideología, es combatir la miseria: Noboa

Daniel Noboa aseguró que no se trata de combatir la ideología, ya que el verdadero enemigo es la miseria que tiene a la población empobrecida.

Creo que toda la discusión sobre la ideología tiene que ser eliminada. Quiero decir, el verdadero enemigo es la miseria y el verdadero enemigo es tener naciones empobrecidas que tienen miles de millones de dólares, billones de dólares en recursos, y que aún no pueden tener tres comidas al día. Así que, en lugar de ideología, deberíamos enfocarnos en atacar la miseria.

Aseguró que la lucha en América Latina "no es territorial, no es religiosa, ni siquiera es cultural". Es democracia versus anarquía, explicó que por eso es diferente lo que sucedió en Irlanda o a lo que ha sucedido en el Medio Oriente.

Es el crimen organizado tomando el control y reemplazando a un estado, o reemplazando a la figura protectora de su pueblo.

Video: "El Verdadero Enemigo es la Miseria": Daniel Noboa en Davos

Destacó, como segundo punto, que se necesita alineación en temas clave como son: pobreza, lucha contra el narcoterrorismo y también en controles.

¿A qué me refiero con controles? Habrá muchos cambios en el movimiento de dinero a través de nuestras naciones. En Ecuador hubo campañas electorales financiadas por el régimen de Maduro. Se canalizó dinero a través de PDVSA a ciertos partidos políticos. Lo mismo ocurrió con Podemos en España y lo mismo ocurrió en Colombia. Así que toda la estructura va a cambiar y necesitamos usar esos recursos para beneficiar a la gente.

Presidente de Panamá habla del "Tapón del Darién"

El presidente de Panamá, José Raul Mulino, habló de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y del Tapón del Darién.

Sí, conocido como el Tapón del Darién. Había cinco entradas, entradas ilegales, por supuesto. Cerramos cuatro y dejamos una. Y dije que en un año terminaría esto, y lo hice en 10 meses. Con mucho coraje y determinación, sin vacilaciones.

Dio que actualmente hay cero inmigrantes, que el 94% eran de Venezuela, ya que es frontera con Colombia "era un campo de concentración del siglo XXI. Fue así de dramático, fue muy dramático".

"No es suficiente hacer desaparecer un líder": Ngaire Woods

Durante su participación, Ngaire Woods, Decana Fundadora de la Escuela de Gobierno Blavatnik y académica de la Universidad de Oxford dijo que no es suficiente con retirar a un líder malo, como en el caso de Nicolás Maduro.

Esto no es suficiente nada más hacer desaparecer un líder. El mundo se imagina que nunca podría ser algo peor que el líder que tienen y después llegan a aquel horror, que las cosas pueden empeorar incluso y el hecho de no hacerlo siempre ha estado con nosotros porque no es deshacernos de una persona únicamente, es sobre qué es lo que hacemos con las instituciones, qué es lo que hacemos con la población, qué es lo que hacemos con sus aspiraciones posteriormente.



