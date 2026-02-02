Gianni Infantino Advierte que Boicot al Mundial en EU por Trump Sólo Generará “Más Odio”

Un boicot a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, apoyado por responsables europeos para denunciar las amenazas de Donald Trump, sólo aportará "más odio", avisó este lunes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien también defendió su decisión de conceder un "Premio de la Paz" al presidente estadounidense.

"Estoy en contra las prohibiciones como contra los boicots. Creo que no aportan nada (...) simplemente contribuye a más odioso", expresó Infantino en una entrevista a la cadena de televisión británica Sky News.

El antente de la instancia rectora del fútbol mundial realizó un paralelismo con las relaciones comerciales importantes entre Reino Unido y Estados Unidos: "¿Alguien pide que Reino Unido deje de comerciar con Estados Unidos? No he escuchado nada parecido. ¿Así que por qué el fútbol?", lanzó Infantino.

"En nuestro mundo dividido y agresivo se necesitan ocasiones para que las personas puedan acudir y reunirse en torno a la pasión" por el fútbol, añadió el dirigente de 55 años.

En enero, desde Alemania se emitieron llamados al boicot del Mundial 2026, coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México (11 de junio-19 de julio), como reacción a las tensiones provocadas por la voluntad del presidente estadounidense de hacerse con Groenlandia y por las amenazas del incremento de los aranceles contra los Estados europeos que se opongan.

La política anti-inmigración del gobierno estadounidense y los métodos de la policía de inmigración en Minneapolis (nordeste), que suscitaron la indignación en el país y en el mundo, también provocaron una ola de preocupación por las condiciones de seguridad de los miles de aficionados que se esperan en verano en Estados Unidos.

Por otro lado, Infantino defendió su criticada decisión de conceder en diciembre el primer "Premio de la Paz de la FIFA" a Trump, quien asegura haber puesto fin a varios conflictos bélicos desde su regreso al poder en enero de 2025.

"Objetivamente, lo merece", afirmó el dirigente italo-suizo, que ha mostrado en repetidas ocasiones su sintonía con el presidente estadounidense.

