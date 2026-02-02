“Nunca Fui a la Infestada Isla de Epstein”: Trump Dice que Conspiraron para Perjudicarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que nunca fue a la “infestada isla de Epstein” y además acusó que el magnate y un periodista conspiraron para perjudicarlo a él y/o a su presidencia.

Hoy, 2 de febrero de 2026, el mandatario republicano nuevamente publicó un mensaje en su plataforma Truth Social para referirse al caso de Jeffrey Epstein, empresario neoyorquino que fue encontrado ahorcado en su celda en 2019 a la espera de un juicio por cargos de tráfico sexual.

No solo no era amigo de Jeffrey Epstein, sino que, según información recién publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y un "autor" mentiroso y corrupto llamado Michael Wolff conspiraron para perjudicarme a mí y/o a mi presidencia.

Así lo dijo Trump, quien advirtió que demandará a personas de la “izquierda radical”.

La isla de Jeffrey

Además, reiteró que nunca fue a la “infestada isla de Epstein”, tema del que habló en su red social en mensajes anteriores.

“A diferencia de tanta gente a la que le gusta "hablar" basura, nunca fui a la isla infestada de Epstein, pero casi todos estos demócratas corruptos y sus donantes sí lo hicieron”, expresó.

En publicaciones previas, Trump advirtió que interpondrá una demanda por "una buena suma de dinero" contra el presentador de los Grammy, Trevor Noah, a quien acusó de implicarlo falsamente en el caso Epstein durante la gala.

El mandatario se lanzó contra el comediante sudafricano y también criticó duramente a los premios Grammy, a los que calificó como "los peores" y "prácticamente imposibles de ver".

Enseguida se lanzó contra Noah, a quien acusó de decir "incorrectamente" que él y el expresidente Bill Clinton estuvieron en la isla de Jeffrey Epstein.

“No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni siquiera cerca, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas”, expresó.

