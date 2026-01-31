Vuelve a Aparecer Nombre de Elon Musk en Archivos Epstein; Preguntó por Una "Fiestas Salvaje"
El empresario ha señalado que el financiero acusado de pederastia intentó acercarse a él, pero negó haber visitado la isla de Epstein
En una nueva publicación de documentos del caso Epstein, el nombre del empresario Elon Musk volvió a aparecer, en esta ocasión, preguntando específicamente por una "fiesta salvaje".
De acuerdo con lo que consta en un correo electrónico difundido por el Departamento de Justicia, el dueño de Tesla y de X pregunto a Epstein:
¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla
En un mensaje previo, el financiero preguntó a Musk cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que este respondió que solo "Talulah y yo".
Talulah es una actriz y escritora británica que se casó con el magnate de origen sudafricano.
Una relación entre Musk y Epstein
El intercambio de mensajes en 2012 entre Musk y Epstein muestra la relación entre ambos personajes, aunque sigue la duda si el primero llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual.
En ese sentido, Musk ha dicho que Epstein intentó acercarse a él, pero negó haber visitado la famosa isla y que cualquier otra sugerencia es "categóricamente falsa".
Noticia relacionada: Departamento de Justicia de EUA Publica Miles de Archivos Nuevos del Caso Epstein
Cabe destacar que no es la primera vez que el magnate aparece en los documentos sobre Epstein, pero no se tienen acusaciones directas de participación en delitos, lo que ha quedado solo en una polémica pública.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con Epstein y aseguró que no censurará ninguna de las 180 mil nuevas imágenes.
Dijo que estos nuevos documentos les llevará a cumplir con la ley, promovida por el Congreso, para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.
Con información de EFE
