Departamento de Justicia de EUA Publica Miles de Archivos Nuevos del Caso Epstein

Este viernes, 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América(EUA) ⁠publicó un nuevo conjunto de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, en lo ⁠que supone el último esfuerzo del Gobierno de Donald Trump por cumplir con una ley aprobada en noviembre que exigía al departamento publicar todos los registros relacionados antes del 19 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que a ‍finales de 2025, el departamento había ‍dicho que aún le quedaban más de cinco millones de páginas por revisar y que necesitaba reasignar a cientos de abogados para hacerlo, lo que provocó críticas de algunos miembros del Congreso, que consideraban que la lentitud de la administración había infringido la ‍ley.

El escándalo de Epstein se ha convertido en un problema político persistente para Trump, que ya se enfrenta a una baja en los índices ‍de aprobación en ‍una serie de aspectos, entre ellas su gestión de la economía y ‌su política de mano dura contra la inmigración.

Lentitud y censura en caso de Jeffrey Epstei

El presidente Donald Trump, que era amigo de Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000, antes de distanciarse de él años antes de la primera condena del financiero, se resistió durante meses a cualquier divulgación hasta que tanto demócratas como republicanos en el Congreso aprobaron la ley pese a sus objeciones.

La ley permitía cierta censura, entre otras cosas para proteger a las víctimas y salvaguardar las investigaciones en curso. Pero los archivos publicados hasta ahora han sido objeto de una censura severa, en algunos casos total, lo que ha frustrado a los legisladores.

Trump no ha sido acusado formalmente de ningún delito en relación con Epstein y ha negado tener conocimiento ‍alguno de los delitos.

El empresario neoyorquino, Epstein, fue encontrado ahorcado en su celda en 2019 a la espera de un juicio por cargos de tráfico sexual. Aunque su muerte fue dictaminada como suicidio, ha dado paso a años ‍de teorías conspirativas, algunas de las cuales el propio Trump impulsó entre sus seguidores durante su campaña presidencial de 2024.

