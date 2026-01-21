Los Clinton Se Rehúsan a Comparecer por Caso Epstein y Podrían ser Declarados en Desacato

Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, e Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, se negaron a declarar por el caso Epstein ante la Cámara de Representantes. Ahora el matrimonio demócrata podría ser declarado en desacato.

Los Clinton se rehúsan a acudir al Congreso para comparecer por caso Epstein

El pasado 19 de diciembre, por orden del Congreso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar una versión testada de los archivos de Jeffrey Epstein, financiero pederasta que mantuvo vínculos con la política y el espectáculo. En las imágenes publicadas aparecen figuras como Michael Jackson, Mick Jagger y los Clinton.

La publicación llegó después de severas presiones al gobierno de Donald Trump por parte de sus propios simpatizantes. Cabe recordar que el presidente mantuvo una larga amistad con Jeffrey Epstein, de la que ha buscado desmarcarse a pesar de las evidencias de su vínculo.

Desde 2025 se había anunciado que los Clinton serían llamados a comparecer sobre el caso Epstein ante el Congreso, por iniciativa del republicano James Comer. Tras la publicación de los documentos de Epstein, el expresidente y la excandidata presidencial publicaron una carta donde explicaron el rechazo a acudir al Congreso:

Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o ha tenido suficiente y cuándo están preparados para luchar por este país, sus principio y su gente sin importar las consecuencias. Para nosotros el momento es ahora.

En la carta, los Clinton también acusaban a Comer de utilizar su posición para vincular a políticos demócratas con el caso Epstein, al mismo tiempo que busca desviar la atención sobre Donald Trump.

Las decisiones que has tomado y las prioridades que has establecido como presidente en relación con la investigación sobre Epstein han impedido avanzar en el descubrimiento de los hechos sobre el papel del Gobierno.

Votan para declarar en desacato a los Clinton por caso Epstein

Este 21 de enero, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso votó una resolución para declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton.

El comité aprobó con 34 votos a favor y 8 en contra una resolución para declarar a Bill Clinton en desacato. Otra votación, con 28 votos a favor y 15 en contra, también resolvió en el mismo sentido sobre Hillary Clinton.

El proceso para declarar a la pareja en desacato necesitará de su aprobación final de la Cámara de Representantes por no haber acudido a declarar al Congreso.

Al respecto, James Comer, quien también fue director del FBI entre 2013 y 2017, se congratuló por la decisión:

Esto demuestra que nadie está por encima de la ley.

Si la Cámara de Representantes vota a favor de declarar en desacato a los Clinton, la resolución podría ser turnada al Departamento de Justicia para que se finquen posibles cargos.

