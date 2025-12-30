Gustavo Petro Denuncia Bombardeo de Estados Unidos en Fábrica de Coca en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, condenó que Estados Unidos haya bombardeado una fábrica de coca en Venezuela. La fábrica ubicada en la ciudad de Maracaibo estaría vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Petro condena bombardeo de Estados Unidos a fábrica de coca en Venezuela

A través de X, antes Twitter, el político condenó el presunto bombardeo llevado a cabo en el puerto de Maracaibo:

Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo.

El presidente de Colombia añadió que en la zona opera el Ejército de Liberación Nacional, organización colombiana que opera en ambos lados de la frontera con Venezuela.

Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela.

Gustavo Petro también condenó que varias de las lanchas destruidas por el gobierno de Donald Trump en el Caribe llevaran marihuana, y no cocaína, cuya comercialización es legal en varias partes de Estados Unidos.

Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones.que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis.

Además, el político lamentó que la despenalización plena de esta droga haya ido aprobada en su país. El mandatario señaló que la legalización, derrotada por un solo voto en el Congreso, ha permitido la muerte de lancheros:

Problema paradójico: en Estados Unidos, en muchísimas partes, es legal. Y el Congreso de Colombia no debió permitir su ilegalidad, se perdió por un voto, ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo.

Cabe señalar que Donald Trump dio a conocer el ataque de Estados Unidos en un muelle de Maracaibo. Sin precisar si fue una operación militar o de la CIA, el presidente señaló el pasado lunes que “hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”.

Petro rechaza tener vínculos con Nicolás Maduro

Dentro del mismo mensaje, Gustavo Petro rechazó tener vínculos con Nicolás Maduro y acusó que Donald Trump está mal informado al respecto:

A Trump le han hecho creer que soy testaferro de Maduro y de ahí sus últimas referencias a mí. Pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EEUU y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad.

El presidente de Colombia también dijo que en 2026 revelaría su sentir sobre el chavismo y su involucramiento con el movimiento político.

Unos días más allá del año nuevo, contaré las particularidades de mi relación con el movimiento progresista de Chávez y mis frustraciones sobre lo que quedó de su gobierno, después de muerto.

