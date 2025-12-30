Sheinbaum Fija Postura ante Reporte de Ataque de EUA en Venezuela; Hace Llamado a la ONU
La presidenta de México pide a Naciones Unidas “tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró hoy, 30 de diciembre de 2025, que México no está de acuerdo con las intervenciones y menos miliares, luego de que se reportó un ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela.
Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional fue cuestionada sobre las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que su país eliminó una instalación de donde salían barcos en territorio venezolano.
No estamos de acuerdo con las intervenciones y menos militares, esa es la constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo.
Así fijó su postura la mandaría nacional, quien agregó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) “tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”.
