Gobierno de Venezuela Libera a Decenas de Presos Políticos  en Plena Navidad

La justicia venezolana puso en libertad al menos a 70 "presos políticos" en plena Navidad, incluida una doctora que había sido condenada a 30 años sólo por criticar al presidente Nicolás Maduro por medio de un mensaje en WhatsApp. Así lo informaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cercanas a los casos.

Los presos políticos fueron arrestados en medio de las protestas desatadas por la reelección de Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato. Hay que recordar que ese proceso electoral estuvo marcado por denuncias de fraude desde la oposición.

¿Cuándo fueron detenidos la mayoría de los presos politicos en Venezuela?

Cuando se proclamó que Maduro había ganado las votaciones, se desataron protestas que dejaron unos 2,400 detenidos, a los que el propio mandatario calificó de "terroristas". De esos detenidos, hasta ahora más de 2,000 ya han sido puestos en libertad, según cifras oficiales.

Entre las personas que fueron liberadas se encuentra Marggie Orozco, doctora de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración". Y todo por criticar en una nota de voz de WhatsApp a Nicolás Maduro.

Marggie Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año, según Justicia, Encuentro y Perdón, la ONG que lleva casos de "presos políticos".

