Homan Asegura que Gobierno de Trump Localizó más de 62 Mil Menores Ingresados en la Era Biden
Afirmó que la administración Trump ha identificado a miles de menores entregados a patrocinadores no verificados bajo el gobierno de Biden. Señaló que algunos habrían sido víctima de trata.
El llamado “zar de la frontera” y exdirector interino de ICE, Tom Homan, declaró que el gobierno de Donald Trump ha encontrado más de 62 mil menores que habrían ingresado a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden.
A través de su cuenta en X, Homan afirmó que muchos de estos menores fueron entregados a patrocinadores no verificados y que algunos habrían sido víctimas de trata sexual, trabajo forzado o maltrato.
Según su mensaje, desde el retorno de Trump a la Casa Blanca se han registrado más de 579 mil deportaciones y, sumando las autodeportaciones, el total ascendería a 2.2 millones.
"La frontera más segura de la historia"
Homan sostuvo que no se han producido liberaciones en los últimos siete meses y calificó este periodo como el de “la frontera más segura de la historia”.
El funcionario elogió al presidente Trump y a las agencias federales involucradas —HHS, ICE y el FBI— por su labor, asegurando que continuarán investigando hasta dar con todas las pistas sobre cada menor reportado como desaparecido.
Afirmó que, en su opinión, Trump “salvó la vida” de muchos de estos niños y lo describió como “el mejor presidente” que ha visto.
