Interrumpen a Trump en Parlamento israelí; Expulsan a Legisladores que Pidieron Estado Palestino.

La seguridad del Parlamento de Israel sacó de la sala de plenos a los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, ambos de la coalición árabe-judía Hadash Taal, tras lanzarse al centro de la sala entre gritos e interrumpir el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la retransmisión en directo se observó especialmente a Cassif, el único judío de la formación y de principios comunistas, siendo arrastrado por los equipos de seguridad fuera de la sala.

También sacaron del pleno a Ayman Odeh, palestino y líder del partido.

Ayman Odeh, diputado de origen palestino de la formación de izquierda Hadash, y Ofer Cassif, diputado judío del Partido Comunista israelí, interrumpieron el discurso de Donald Trump en el Parlamento de Israel y fueron expulsados.



¿Qué decían los letreros de los legisladores?

Ambos legisladores portaban pancartas con el texto "Reconozcan Palestina!", según confirmó el propio Cassif en la red social X.

"No vinimos a interferir, sino a exigir justicia. Una verdadera paz que salvará a los dos pueblos de la tierra y de la destrucción sólo llegará con el final de la ocupación y el apartheid, y el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel", escribió el político en su perfil de X.

¡Niéguense a ser conquistadores! ¡Resistan al maldito Gobierno!

Tras detener durante instantes el discurso de Trump con sus gritos y ser expulsados por los equipos de seguridad, el magnate americano bromeó sobre lo sucedido.

"Ha sido muy eficiente", comentó, despertando las risas de los otros parlamentarios.

"Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino", escribió Odeh por su parte en X.

Acompañando su texto con una fotografía sosteniendo el mismo cartel que portaba Cassif, el político árabe apuntó: "Reconozcan esta simple realidad, aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí".

Trump siguió su discurso y abordó varios temas, incluidas anécdotas políticas, el hecho de que su yerno Jared Kushner sea judío, así como temas de Rusia e Irán.

Con información de EFE

