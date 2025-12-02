Inundaciones y Deslaves Azotan Indonesia: Sumatra, la Más Afectada con Más de 700 Muertos

En Indonesia, inundaciones repentinas y deslaves han dejado saldo al momento de 708 personas muertas, según informó la agencia de catástrofes este martes 2 de diciembre de 2025.

En conferencia de prensa, detalló que los decesos han ocurrido desde la semana pasada principalmente en la isla indonesia de Sumatra, ante el embate de un temporal en el sudeste asiático.

En medio de este panorama, las autoridades se apresuran a reparar la infraestructura para poder distribuir ayuda en las zonas aisladas.

La agencia de catástrofes dijo que los equipos de rescate priorizan la distribución de ayuda por tierra, mar y aire, así como las labores para despejar las carreteras bloqueadas y reparar las infraestructuras dañadas. “Esperamos poder acelerar la distribución logística”, dijo el portavoz Abdul Muhari.

¿Qué está pasando en Indonesia?

Tanto Indonesia como otras naciones de la región sufren el embate de fuertes lluvias desde hace semanas. El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

La temporada de tormentas tropicales y tifones es especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano.

Los especialistas en medio ambiente y autoridades locales además han afirmado que la deforestación de Sumatra ha provocado un número desproporcionado de víctimas mortales.

La nación más afectada

Actualmente, Indonesia es el país más afectado en la zona, donde las inundaciones y los deslizamientos de tierra se concentraron en Sumatra, la segunda isla más extensa del archipiélago.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) informó de más de 550 desaparecidos.

El Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS), con sede en Yakarta, señaló en un informe como desencadenantes del "desastre ecológico" la deforestación en la región afectada, así como la expansión de plantaciones de palma aceitera y las actividades mineras.

Con información de Reuters y AFP.

