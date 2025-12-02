Elefante Queda Enterrado Tras Inundaciones, en Indonesia; Habría Sido Arrastrado por el Agua

Las inundaciones que han azotado partes de Sumatra, en Indonesia, han dejado más de 600 fallecidos y la sorprendente imagen de un elefante de varias toneladas de peso muerto y enterrado entre los escombros.

Los hechos ocurrieron en la provincia septentrional de Aceh, luego de que el cuerpo del ejemplar fuera hallado en el distrito de Meureudu, una de las 50 localidades severamente afectadas por el mal tiempo.

Aunque el animal fue hallado el sábado, el martes todavía permanecía bajo los escombros de lodo, árboles caídos y desechos de distinta índole y tamaño.

Intentan retirar al elefante

Aunque lugareños intentaron retirar el cadáver, no pudieron hacerlo ante la falta de maquinaria para mover al pesado animal, cuyo peso se calcula entre las dos y cuatro toneladas.

En las imágenes, se ve que la mitad del elefante quedó enterrada con la cabeza hacia abajo. Los vecinos afirmaron que no habían visto en la zona este tipo de animales, por lo que se piensa que fue arrastrado.

Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento de ríos y deslaves, dejando un saldo preliminar de 659 muertos en Indonesia, con 475 desaparecidos y 2 mil 600 heridos.

Mientras que en general, 3.2 millones de personas en el país han resultado afectadas por el temporal de precipitaciones e inundaciones.

Con información de EFE

ICM