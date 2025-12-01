Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón, hijos de Ricardo Aldana Prieto, líder del sindicato de trabajadores de Petróleos Mexicanos vendieron diésel a la secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias federales por al menos mil 614 millones de pesos. Esta es una investigación de N+ Focus.

La secretaría de la Defensa Nacional fue quien más benefició a los Aldana con 42 contratos entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, todos por adjudicación directa por una suma total de mil 557 millones de pesos.

Los Aldana también vendieron diésel a otras instituciones

Al menos otras tres instituciones públicas les concedieron 10 contratos más por otros 56 millones de pesos.

Los Aldana le entregaron el diésel a la Sedena a través de Gas Azul de Nogales SA de CV, una empresa sonorense dedicada al comercio y transporte de hidrocarburos.



Para tratar de ocultar el conflicto de interés y no aparecer en papel, el 9 de noviembre de 2023 los hermanos Aldana hicieron un contrato de asociación en participación desde la empresa Estrategias Energéticas y de Distribución Sapi, de donde son apoderados, y Gas Azul de Nogales SA de CV la beneficiara de los contratos con la Sedena.

En este convenio, al que N+ Focus tuvo acceso, se establece que estrategias energéticas desarrollará las gestiones de promoción y acompañamiento comercial con el fin de que Gas Azul pueda ejecutar los contratos de suministro de diésel celebrados con la Sedena.

Uno de los contratos fue para proveerlos de diésel en la construcción de una unidad habitacional militar en Quintana Roo.

Otro más tenía como propósito proveer de diésel automotriz al tramo 7 del Tren Maya.

En este convenio, Gas Azul de Nogales dio el domicilio de Aristóteles 81 en la colonia Polanco, mismo que pertenece a Estrategias Energéticas y de Distribución.

Estrategias Energéticas, es una, de al menos cuatro empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos en las que los hermanos Aldana participan.

Aparecen también su madre, María Eugenia Patrón Amato y su primo Pedro Pablo Tinoco Ariza Patrón.

El correo electrónico que la empresa Gas Azul da en documentos lleva el dominio de Estrategias Energéticas.

Los Aldana simularon competencias

Los Aldana también vendieron diésel al Instituto Mexicano del Seguro Social y lo hicieron simulando competencia entre varias empresas que ellos controlan.



Para obtener el contrato de suministro y transporte de diésel al Hospital General Regional número 12 del IMSS participaron dos empresas, ambas actas Estrategias Energéticas y de Distribución y GMR Energéticos, en ambas los Aldana son apoderados.

El contrato se le adjudicó a GMR Energéticos por un monto máximo de 9.7 millones de pesos.

Dos hijos de Líder Sindical de Pemex Revendieron Combustible a la Sedena y al IMSS. Foto N+.

En enero y abril, dos empresas de los Aldana volvieron a concursar entre sí en licitaciones del IMSS, solo que en estas la competencia se simuló entre GMR Energéticos y Gas Azul de Nogales. En conjunto esos contratos ascienden a 15.9 millones de pesos.

Es decir, los hijos del secretario del sindicato de Pemex se han enriquecido revendiendo combustible de la paraestatal a entidades públicas.

