Buscan a 4 Traileros Desaparecidos en Oaxaca; 3 Eran de Tamaulipas, uno Más Vivía en el Istmo
N+
Los transportistas desaparecieron el mismo día en el Istmo de Tehuantepec en el municipio oaxaqueño de Matías Romero Avendaño
COMPARTE:
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca busca en el municipio de Matías Romero Avendaño a cuatro hombres que perdieron comunicación con sus familiares desde el pasado 20 de noviembre.
Noticia relacionada: Lo que se Sabe de la Desaparición de Cuatro Presuntos Transportistas en Carretera de Oaxaca
De acuerdo con las autoridades de Oaxaca, los transportistas desaparecidos, provenientes de Tamaulipas, son:
- Aldher Francisco Moreno Hernández
- Andrés Eloy Ramón Ceja
- Juan José Pérez Hernández
Se dedican a conducir tráileres
Mientras que la cuarta víctima es Fernando Castro Morales, quien según la Comisión de Búsqueda, es residente en Matías Romero, aunque colectivos de búsqueda indican que es originario de Veracruz.
¿Qué sabemos de los transportistas desaparecidos en Oaxaca?
De acuerdo con reportes, Aldher Francisco Moreno Hernández salió el 18 de noviembre de Reynosa, Tamaulipas. Conducía una pipa de doble remolque de la empresa Transportes Nava.
En el caso de Fernando Castro Morales, viajaba en una pipa de la empresa Orozco & Orozco. Su familia perdió comunicación con él el 20 de noviembre.
Historias recomendadas: