Buscan a 4 Traileros Desaparecidos en Oaxaca; 3 Eran de Tamaulipas, uno Más Vivía en el Istmo

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca busca en el municipio de Matías Romero Avendaño a cuatro hombres que perdieron comunicación con sus familiares desde el pasado 20 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades de Oaxaca, los transportistas desaparecidos, provenientes de Tamaulipas, son:

Aldher Francisco Moreno Hernández

Andrés Eloy Ramón Ceja

Juan José Pérez Hernández

Se dedican a conducir tráileres

Mientras que la cuarta víctima es Fernando Castro Morales, quien según la Comisión de Búsqueda, es residente en Matías Romero, aunque colectivos de búsqueda indican que es originario de Veracruz.

¿Qué sabemos de los transportistas desaparecidos en Oaxaca?

De acuerdo con reportes, Aldher Francisco Moreno Hernández salió el 18 de noviembre de Reynosa, Tamaulipas. Conducía una pipa de doble remolque de la empresa Transportes Nava.

En el caso de Fernando Castro Morales, viajaba en una pipa de la empresa Orozco & Orozco. Su familia perdió comunicación con él el 20 de noviembre.

