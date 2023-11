El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), opinó que los argentinos se metieron un "autogol" con el triunfo del libertario de ultraderecha Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo pasado.

"Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol, y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha", declaró López Obrador en la conferencia mañanera de hoy, 21 de noviembre de 2023.

Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que, consideramos, no les va a ayudar.

Milei, a quien López Obrador ha llamado "facho conservador", arrasó el domingo pasado con casi 14.5 millones de votos, más del 55% del total, mientras que Sergio Massa, ministro de Economía y aspirante de Unión por la Patria (peronismo), se quedó con 11.5 millones de sufragios.

López Obrador, quien llama "amigo" al actual presidente de Argentina, el izquierdista Alberto Fernández, apuntó que "el pueblo es soberano", pero advirtió de los "elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos los lados".

Por ejemplo, el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación.

Cuestionado sobre las futuras relaciones de su Gobierno con la próxima Administración de Milei respondió:

Vamos poco a poco, despacito, no llevamos prisa.

La elección de Milei ocurre mientras Argentina afronta una inflación interanual del 142.7%, un 40.1% de pobreza y una brecha cambiaria del 200%.

Hay expectativa por el comportamiento de los mercados en Argentina este martes, primera sesión hábil desde la victoria de Milei, un economista libertario que ha defendido la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central.

En este contexto, López Obrador descartó que en México, donde habrá elecciones presidenciales en 2024, exista "riesgo" de elegir a alguien como Milei.

Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías.

Con información de EFE.

