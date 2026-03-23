Joven Finge Selfie con Candidato Presidencial de Perú en Mitin y le Rompe un Huevo en la Cabeza

El candidato presidencial del partido APP de Perú, César Acuña, fue atacado con un huevo cuando se encontraba durante un mitin político con jóvenes; ya investigan el caso.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando César Acuña, líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) y exgobernador de la región La Libertad, convivía con algunos simpatizantes, quienes se acercaron para saludarlo y solicitarle algunas fotos.

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Durante esas interacciones, el candidato fue atacado. A través de redes sociales se dio a conocer el video del momento exacto en el que Acuña recibe un golpe en la cabeza con un huevo. En las imágenes se observa cuando el candidato por APP, realiza un recorrido acompañado de su equipo de trabajo.

Su caminata es interrumpida por un joven, quien viste una camiseta en apoyo a su candidatura presidencial, y le pide una selfie. Es en ese instante cuando César Acuña se detiene para que la foto salga mejor.

Sin embargo, luego cuando aparentemente ya logró capturar la fotografía, el joven voltea y le rompe un huevo en la cabeza al político. Posteriormente, le da un mensaje y se echa a correr. César Acuña trata de detenerlo por el brazo, pero no lo logró.

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¿Qué pasará con el joven que rompió huevo en la cabeza a César Acuña?

Luego de que el equipo de trabajo del candidato presidencial de Perú, César Acuña, se da cuenta del ataque, van detrás del presunto agresor. En tanto, las personas que presenciaron el “huevazo”, continúan confundidos ante el hecho.

El partido Alianza para el Progreso (APP) se pronunció sobre el ataque con un huevo a su candidato, César Acuña.

"El Partido Alianza Para el Progreso (APP) expresa su indignación y rechazo ante el atentado sufrido por César Acuña, el sábado 21 de marzo, por parte de un adolescente que se infiltró con la intención de atacar", aseguró el partido.

Según la organización política, el joven fue "inducido por terceras personas" que ya se encuentran bajo investigación.

Asimismo, refirió que este acto de violencia "no detendrá el trabajo comprometido del candidato presidencial y líder de APP".

"Seguiremos firmes y con convicción, respaldados por el apoyo ciudadano que crece en cada región del país y en Lima (...) El Perú necesita propuestas, no agresiones", afirmó.

¿Quién es César Acuña, candidato presidencial en Perú?

César Acuña es un millonario de 73 años que hizo fortuna en el sector educativo y ahora es uno de los 35 candidatos presidenciales de Perú. Como los demás aspirantes busca el voto clave de 6.8 millones de votantes entre 18 y 29 años, que suman el 25% de los peruanos que ejercerán su derecho.

En las últimas semanas ha interactuado con jóvenes influencers de diversas plataformas, pero ellos usualmente poco interesados en política. Las elecciones en Perú se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026.

El partido de Acuña, APP, gobierna desde hace una década la región La Libertad donde las extorsiones, secuestros, asesinatos y explosiones contra viviendas y negocios son frecuentes.

Con información de AP

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