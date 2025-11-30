Petro se Lanza Contra Trump por Cierre de Espacio Aéreo de Venezuela: "Le Pido Respeto"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar una reunión urgente. La solicitud se debe a la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien el sábado anunció el cierre, que el colombiano califica de “completamente ilegal”, del espacio aéreo venezolano.

Al dirigirse al secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar, Petro, utilizó la red social X para exigir la "inmediata" convocatoria de la Asamblea. El líder colombiano calificó la acción como "completamente ilegal".

El anuncio de Trump, publicado en su red social Truth, advertía a "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" que el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "permanecerá cerrado en su totalidad", sin especificar las razones.

¿Qué pasó el sábado en aeropuerto de Caracas?

A pesar de esta advertencia, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Caracas) operó con normalidad el sábado, al recibir vuelos de varias ciudades internacionales. Aerolíneas como Copa Airlines, Wingo, Avior, y Conviasa (entre otras) mantienen sus rutas en Venezuela.

El presidente Petro también hizo un llamado directo a Trump, y le pidió que respete el orden jurídico internacional y solicitó a las aerolíneas no acatar "órdenes ilegales".

"Solicito a la Unión Europea en aras del acuerdo alcanzado entre Unión Europea y America Latina y el Caribe ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan", escribió Petro.



Este incidente se enmarca en la creciente tensión entre Washington y Caracas, que se intensificó con un despliegue militar estadounidense en el Caribe en agosto, justificado como una operación antidrogas, pero percibido por Venezuela como una "amenaza".

Petro reiteró que no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Senado de Estados Unidos para acciones militares, y defendió que la democracia en Venezuela debe ser un proceso interno impulsado por su pueblo.

