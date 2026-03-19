Colombia Expulsa a 'Lobo Menor', Detenido en CDMX, Ligado a Homicidio de Candidato Ecuatoriano

Colombia expulsó este jueves 19 de marzo de 2026 de su territorio hacia Ecuador a "Lobo Menor", ligado al homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido en 2023, tras ser capturado en una operación en Ciudad de México y trasladado a Bogotá.

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La policía colombiana indicó en un comunicado que el ecuatoriano Ángel Esteban Aguilar Morales, alias "Lobo Menor", fue llevado hasta el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá bajo un fuerte esquema de seguridad, al tratarse de uno de los más buscados en Ecuador.

¡ONE OF ECUADOR´S MOST WANTED MEN HAS BEEN CAPTURE, SUSPECT PERPETRATOR OF ASSASSINATION!



In an operation against transnational organized crime, our @PoliciaColombia, in coordination with Mexico’s Secretariat of the Navy (@SEMAR_mx) and the Secretariat of Security and Citizen… https://t.co/tobxV3qfLt — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 18, 2026

Se trata de uno de los presuntos cabecillas de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, quien "coordinaba células delictivas, logística y ordenaba la ejecución de acciones criminales", según la policía colombiana.

Era buscado mediante circular roja de Interpol, utilizada para buscar fugitivos en todo el mundo, requerido por las autoridades de Ecuador por el delito de asesinato.

¿Quién es “Lobo Menor”?

Esteban Aguilar, mejor conocido como Lobo Menor”, es uno de los líderes de Los Lobos, la mayor organización criminal de Ecuador, vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en México tras ser buscado por supuestamente haber participado en la planificación del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

La Fiscalía lo vinculó en febrero pasado a la investigación que sigue por la autoría intelectual del crimen del político, acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin por siete sicarios colombianos, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.

Además de “Lobo Menor”, el Ministerio Público imputó en este caso al líder máximo de Los Lobos, Wilmer Chavarría “Pipo”, quien fue detenido en España en noviembre pasado y está a la espera de su extradición, la misma que busca frenar lanzando acusaciones sin pruebas hacia el presidente Daniel Noboa de supuestamente haber ordenado el crimen.

También a Luis Arboleda “Gordo Luis”, otro cabecilla del grupo delictivo que ya está en la cárcel de máxima seguridad ecuatoriana a la que enviarán a “Lobo Menor” una vez que llegue al país desde Colombia.

En esta causa también están procesados como presuntos autores intelectuales el exministro correísta José Serrano, detenido el año pasado por el servicio migratorio estadounidense; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a diversas tramas de corrupción en Ecuador, y el exasambleísta del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga.

Ocho implicados están muertos

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos Carlos Angulo “El Invisible”, otro cabecilla de Los Lobos que también estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Otros ocho implicados, entre ellos siete sicarios colombianos contratados para la ejecución del crimen, están muertos. Uno abatido en la misma escena del crimen, y los demás asesinados pocos días después en la cárcel en casos todavía sin esclarecer.

Uno de ellos dijo antes de ser asesinado que Lobo Menor y Gordo Luis "daban órdenes directas al resto de la organización". Lobo Menor fue sentenciado en 2013 a 20 años de cárcel por el asesinato del hermano del exministro Serrano, pero medios locales afirman que había salido en prelibertad hace unos años, lo que le permitió fugarse del país.

Tenía una orden de prisión preventiva vigente desde febrero pasado, cuando la Fiscalía lo imputó por el crimen de Villavicencio.

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Con información de N+

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