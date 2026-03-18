¿Quién Es Juan Carlos 'N', Alias 'Lobo Menor'? Es Señalado por Asesinato de Candidato de Ecuador

Un operativo en la Ciudad de México (CDMX) llevó a la detención de Juan Carlos "N", alias "Lobo Menor", quien es señalado por asesinato de un candidato de Ecuador.

Las autoridades mexicanas tenían conocimiento de su ingreso al país, por lo que implementaron vigilancia en tiempo real. La información compartida por Colombia permitió ubicarlo con precisión en la capital. El despliegue incluyó unidades especializadas y concluyó sin uso de la fuerza.

¿Quién es "Lobo Menor"?

Al momento de su captura se presentó como Juan Carlos "N", de nacionalidad colombiana. De acuerdo con autoridades, es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo conocido como "Los Lobos".

Lo relacionan con actividades como narcotráfico, extorsión y homicidios. Además, es señalado por su presunta implicación en el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

El individuo contaba con una ficha roja de Interpol y, según reportes, se encontraba en condición de prelibertad antes de evadir la supervisión de autoridades penitenciarias en Ecuador.

Video: ÚLTIMA HORA: Cae "Lobo Menor", Líder del Grupo Criminal de "Los Lobos"

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La captura se realizó en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, tras un seguimiento derivado de trabajos de inteligencia.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de la Policía Nacional de Colombia.

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