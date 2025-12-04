EUA Ataca Otra Embarcación en el Pacífico; Mueren Cuatro Presuntos "Narcoterroristas"

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spearl, del Comando Sur del Departamento de Guerra de los Estados Unidos (SOUTHCOM), atacó este jueves 4 de diciembre otra embarcación presuntamente ligada al tráfico de drogas en el Pacífico Oriental.

Personal de inteligencia de Estados Unidos confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental, informó la agencia estadounidense.

Noticia relacionada: EUA Reitera Máximo Nivel de Alerta de Viaje a Venezuela y Pide a Sus Ciudadanos Salir del País

Cuatro presuntos "narcoterroristas" a bordo del buque murieron, añadió en un comunicado la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spearl. El ataque fue bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

En un video difundido a través de la cuenta de X del Comando Sur, se observa cómo la mira es fijada en el centro de la embarcación y posteriormente queda envuelta en llamas. Una columna de humo negro queda al final.

Ataques en aguas internacionales continúan pese a polémica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles que hará público el segundo vídeo del polémico ataque que el Ejército estadounidense realizó contra una supuesta narcolancha el pasado 2 de septiembre, a raíz del cual fallecieron dos supervivientes de un primer bombardeo sobre la embarcación.

"No sé qué es lo que tienen (en el Pentágono), pero sea lo que sea, sin duda lo publicarán. No hay problema", aseguró Trump tras ser preguntado por la prensa sobre el asunto.

El diario The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en ese ataque se llevó a cabo un segundo bombardeo para matar a dos supervivientes del golpe inicial, una acción que el Congreso se prepara para investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

Embarcaciones Instalan Boyas Límites EUA y México en Boca del Río Bravo

Preguntado por si apoya la decisión de "matar a supervivientes", Trump dijo: "Apoyo la decisión de destruir los botes y quienquiera que pilote esos botes". "Quienes piloten esos botes, es culpable de intentar matar a personas en nuestro país", añadió.

El mandatario, así como ha hecho anteriormente el secretario de Guerra, Pete Hegseth, intentó restar importancia a la polémica y presumió de los supuestos beneficios que su campaña militar en el Caribe está aportando al país.

Con información de: N+ y EFE

Historias recomendadas:

AMP