Explota Bomba Casera en Secundaria y Deja 10 Estudiantes Heridos: ¿Qué Pasó en la Escuela Hoy?

Hoy, 8 de mayo de 2026, una bomba de fabricación casera explotó dentro de una secundaria en Brasil, lo que dejó saldo de por lo menos 10 estudiantes lesionados, según informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en una escuela pública en Belford Roxo, ciudad en el estado de Río de Janeiro, hasta donde se movilizaron los distintos servicios de emergencia.

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¿Qué pasó en la escuela de Río de Janeiro?

En un comunicado, el Cuerpo de Bomberos señaló que, según las primeras informaciones, “un material explosivo habría detonado en el patio de la unidad escolar tras ser manipulado por un alumno".

La prensa local describió el artefacto como un tubo lleno de clavos, tuercas y tornillos. Debido a la explosión, varios alumnos de entre 13 y 15 años resultaron lesionados.

La alcaldía de Belford Roxo precisó que los adolescentes "sufrieron heridas leves y se espera que reciban el alta en las próximas horas".

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Suspenden clases

Adicionalmente, informó que "las clases fueron suspendidas para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal".

El cuerpo de bomberos prestó los primeros auxilios a los menores y el área fue acordonada mientras la policía militar y un escuadrón antibombas realizaron investigaciones para "identificar las causas de la explosión".

Según el diario O Globo, el artefacto fue llevado a la escuela por dos estudiantes.

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Con información de AFP.

spb