Fuerza Armada de Venezuela Realiza Ejercicios de Defensa Ante Amenazas Militares de EUA.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecutó ejercicios de defensa costera dentro de la Operación Independencia 200, con maniobras simultáneas en distintos puntos de la fachada norte-costera para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante amenazas militares de Estados Unidos.

En Anzoátegui, el General de División Norber Torres informó que las unidades permanecen distribuidas en toda la franja costera.

Señaló que realizan "puntos de defensa de costa y puntos de observación (...) a fin de detectar cualquier acción enemiga hacia nuestro territorio sagrado", junto con sistemas de defensa aérea y resguardo de pistas tácticas.

¿Dónde fue el despliegue?

Las acciones militares del país sudamericano fueron durante este sábado 29 de noviembre, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera que no se sobrevolara el especio aéreo venezolano, en clara advertencia de posibles ataques.

En Puerto Cabello, al centro norte de Venezuela, el Mayor General Jesús Villamizar Gómez supervisó posiciones artilleras y sistemas complementarios de defensa aérea.

Indicó que revisó los puntos tácticos "con la finalidad de planificar para una futura ejecución en contra de cualquier amenaza".

En Falcón, al noroeste del país, el Mayor General Pedro González Ovalles destacó las operaciones de reacción rápida en la localidad de Puerto Cumarebo.

Afirmó que se efectuaron desembarcos, patrullajes y movimientos tácticos para proteger la franja costera: "¡Por aquí no pasarán!", exclamó ante la televisora estatal.

Ejercicios adicionales se realizaron en los estados de Miranda y La Guaira, donde autoridades civiles y organizaciones comunitarias acompañaron la actualización de planes de defensa y el despliegue de equipos para reforzar el control del litoral.

Según el Gobierno venezolano, dichas operaciones y ejercicios especiales consolidan la unión cívico-militar y confirman la prioridad estratégica del resguardo del espacio costero.

Con información de Xinhua

ASJ