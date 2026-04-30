Caen Empleados en Guatemala por Dar Credenciales Falsas a Fernando Farías, Acusado de Huachicol

En Guatemala fueron detenidos dos empleados públicos por su presunta vinculación con el caso del contraalirante mexicano Fernando Farías "N", detenido el pasado 24 de abril en Argentina.

La Fiscalía guatemalteca indicó que los arrestos se registraron durante el operativo denominado 'Guachicoleros del Renap', que se llevó a cabo en el municipio de San José del Golfo.

Los servidores públicos detenidos son del Registro Nacional de las Personas (Renap) y fueron identificados como Y. A. Mayén, operadora registral señalada de supresión y alteración del estado civil, y L. R. López, acusado de incumplimiento de deberes.

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La Fiscalía detalló que ambos empleados habrían aprovechado sus cargos para facilitar ilegalmente un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco al mexicano, el cual fue emitido bajo el nombre de Luis Lemus Ramos.

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Con documento falso Farías logró viajar de Guatemala a Argentina

De acuerdo con las investigaciones, con esta identidad falsa, Fernando Farías, acusado en México de tráfico de hidrocarburos, logró viajar a Argentina, donde fue localizado y detenido. En un comunicado, el Renap, indicó:

"Estos hechos responden a conductas individuales de los señalados trabajadores, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa".

Tras esto se iniciaron procesos administrativos y "acciones de despido".

La Renap aseguró que estos hechos "no representan el funcionamiento institucional", por lo que colabora con el Ministerio Público para garantizar la "seguridad jurídica del sistema registral".

Fernando "N" fue detenido en Argentina, señalado de liderar una red de tráfico de combustibles en México.

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