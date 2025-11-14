Incendio Provoca Explosión en Complejo Industrial en Argentina; Reportan al Menos 20 Heridos

Un incendio en un complejo industrial en las afueras de Buenos Aires, Argentina, provocó una fuerte explosión la noche de este viernes 14 de noviembre.

Medios locales reportan al menos 20 personas heridas, aunque por el momento no se han registrado víctimas fatales por el accidente, dijeron bomberos de la zona del incidente.

La explosión se produjo debido a un incendio en tres edificios donde se encontraban productos agroquímicos en un complejo fabril de la localidad de Carlos Spegazzini, en la provincia de Buenos Aires.

Luego del estruendo, una columna de fuego se levantó en el lugar, mientras personal de emergencias arribaba al lugar para contener las llamas.

Vista aérea del incendio en el complejo industrial. Foto: Televisión Argentina

¿Qué provocó el incendio?

Al respecto, el alcalde del municipio de Ezeiza, Gastón Granados, dijo en el canal de noticias local TN que aún no se había podido determinar el origen del incendio.

El alcalde explicó que, por el momento, solo se han reportado personas con heridas leves en viviendas en las inmediaciones del parque industrial.

Es muy confuso todo

Con información de: N+ y Reuters

