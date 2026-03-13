Jair Bolsonaro es Hospitalizado ¿Qué le Pasó al Expresidente de Brasil?
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El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se sintió mal en la cárcel, por lo que fue trasladado al hospital
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Este viernes, 13 de marzo de 2026, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado en terapia intensiva, informaron sus médicos luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.
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¿Qué le paso a Jair Bolsonaro?
Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa, Michelle Bolsonaro.
Bolsonaro, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" detectada en los exámenes.
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Con información de N+
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